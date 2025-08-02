На Западе забили тревогу из-за исполинского межзвездного объекта

Таинственный межзвездный объект, пролетающий через нашу Солнечную систему достигнет Земли уже в 2025 году, предупредил ученый из Гарварда Ави Лёб. Об этом пишет Daily Mail.

Ученый заметил, что диаметр замеченного объекта составляет около семи миль (11,2 км), он больше, чем гора Эверест.

Журналисты уточнили, что Оумуамуа, обнаруженная в 2017 году, имела ширину около 0,4 км, а комета Борисова, замеченная в 2019 году, имела ширину около 1 км.

По данным исследователя, необычайно крупный объект достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

Лёб предположил, что небесное тело может быть инопланетным кораблем. В этом случае, заметил ученый, на нем могут быть вооружения, зонды.

«Трудно представить себе естественный процесс, который способствовал бы падению во внутреннюю часть Солнечной системы со скоростью 60 км в секунду. Альтернативой является то, что объект нацелился на внутреннюю часть Солнечной системы с помощью какого-то технологического устройства», — пояснил специалист.

Ученый объяснил странное поведение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Вместе с тем, Крис Линтотт, астроном Оксфордского университета, заявил, в свою очередь, что «любое предположение о его [метеорита] искусственном происхождении — полная чушь, оскорбление для увлекательной работы по изучению объекта».