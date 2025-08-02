На Западе забили тревогу из-за исполинского межзвездного объекта

Илья Родин

Таинственный межзвездный объект, пролетающий через нашу Солнечную систему достигнет Земли уже в 2025 году, предупредил ученый из Гарварда Ави Лёб. Об этом пишет Daily Mail.

На Западе забили тревогу из-за исполинского межзвездного объекта
© Global Look Press

Ученый заметил, что диаметр замеченного объекта составляет около семи миль (11,2 км), он больше, чем гора Эверест.

Журналисты уточнили, что Оумуамуа, обнаруженная в 2017 году, имела ширину около 0,4 км, а комета Борисова, замеченная в 2019 году, имела ширину около 1 км.

По данным исследователя, необычайно крупный объект достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года.

Лёб предположил, что небесное тело может быть инопланетным кораблем. В этом случае, заметил ученый, на нем могут быть вооружения, зонды.

«Трудно представить себе естественный процесс, который способствовал бы падению во внутреннюю часть Солнечной системы со скоростью 60 км в секунду. Альтернативой является то, что объект нацелился на внутреннюю часть Солнечной системы с помощью какого-то технологического устройства», — пояснил специалист.

Ученый объяснил странное поведение межзвездного объекта 3I/ATLAS

Вместе с тем, Крис Линтотт, астроном Оксфордского университета, заявил, в свою очередь, что «любое предположение о его [метеорита] искусственном происхождении — полная чушь, оскорбление для увлекательной работы по изучению объекта».