На Солнце произошло более десятка вспышек за сутки

Российские астрономы зафиксировали более десятка вспышек за сутки. Об этом РАН.

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Сотрудники лаборатории рассказали информационному агентству, что 1 августа на Солнце случилось 15 вспышек. При этом днем ранее было зафиксировано только шесть.

«Значительная часть вспышек сформировалась в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия», — пояснили в РАН и добавили, что остальные вспышки были равномерно рассеяны по солнечному диску.

При этом в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что в данный момент наблюдается стабилизация вспышечной активности. Рост солнечных пятен также прекратился. Астрономы отметили, что всплеск солнечной активности был локализован в пределах одних суток и не оказал влияния на Землю.

12 июля россиян предупреждали о быстром росте активности Солнца. Тогда сообщалось, что за неполные двое суток на Солнце произошло 17 вспышек.