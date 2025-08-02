Самое место для инопланетян: обнаружена планета-“суперземля”

Существуют ли инопланетяне, и если да, то где они прячутся? Это один из самых больших вопросов, на которые наука не получила ответа. Теперь исследователи, возможно, сделали огромный шаг к ответу на этот вопрос. Используя космический телескоп НАСА TESS, команда из Института исследований экзопланет Троттье обнаружила "суперземлю" на расстоянии 35 световых лет, которая может быть пригодна для жизни.

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Планета, получившая название L 98-59 f, является одной из пяти планет, обнаруженных на орбите красного карлика L 98-59, пишет Daily Mail. Однако это единственная планета с подходящими условиями для поддержания жизни.

"Обнаружение планеты с умеренным климатом в такой компактной системе делает это открытие особенно захватывающим, - комментирует ведущий автор исследования Чарльз Кадье. – Это подчеркивает поразительное разнообразие экзопланетных систем и подтверждает необходимость изучения потенциально обитаемых миров вокруг звезд с малой массой".

L 98-59 была впервые обнаружена в 2019 году, и первоначально было подтверждено, что вокруг нее вращается всего четыре планеты. Однако, тщательно проанализировав данные, собранные с наземных и космических телескопов, команда смогла идентифицировать пятую планету. Эта планета не проходит через свою звезду–хозяина, то есть она не проходит непосредственно между нами и звездой. Тем не менее, ее присутствие было подтверждено незначительными изменениями в движении звезды.

Ученые полагают, что планета получает от Солнца примерно такое же количество звездной энергии, что и Земля. Интересно, что это позволяет ей "прочно" находиться в обитаемой зоне – регионе, где вода может оставаться в жидком виде.

Новое исследование также проливает свет на четыре другие планеты, вращающиеся вокруг звезды. Самая внутренняя планета, L 98-59 b, примерно на 84% меньше Земли и примерно вдвое меньше ее массы. Между тем, считается, что две внутренние планеты похожи на спутник Юпитера Ио, отличающийся повышенной вулканической активностью. Наконец, четвертая планета, по мнению экспертов, может быть "водным миром".

"Со своим разнообразием скалистых миров и диапазоном состава планет, L 98-59 предлагает уникальную лабораторию для решения некоторых из самых актуальных вопросов в этой области: из чего состоят суперземли и Субнептуны?" – отмечает соавтор исследования Рене Дуайон. – По-разному ли формируются планеты вокруг маленьких звезд? Могут ли каменистые планеты вокруг красных карликов сохранять атмосферу с течением времени?"

Обнаружив пятую планету и узнав больше об остальных четырех, команда теперь надеется использовать Джеймс Уэбб – самый мощный телескоп НАСА – для более детального изучения звездной системы.