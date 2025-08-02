Экс-инженер НАСА рассказал о спрятанных по всей Земле триллионах внеземных устройств

Бывший инженер НАСА сделал сенсационное заявление о том, что люди не только перепроектируют инопланетные технологии, но и что триллионы невидимых внеземных устройств, возможно, уже спрятаны по всей планете.

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В прошлом инженер-двигателестроитель NASA и Lockheed Martin, а ныне генеральный директор Field Propulsion Technologies Ричард Бандурич поделился шокирующими заявлениями в декабрьском выпуске подкаста Ecosystemic Futures от 2024 года, который недавно появился на популярной платформе социальных сетей.

В интервью Бандурич рассказал о тайных усилиях правительства США и частных исследовательских групп по изучению передовых материалов, предположительно найденных на неопознанных летающих объектах.

Как пишет Daily Mail, он утверждал, что многие из этих таинственных объектов были не просто обломками разбившегося НЛО, а частью обширной невидимой сенсорной сети, разбросанной по всему миру.

Инженер признался, что не знает, кто установил эти устройства, но утверждает, что они не похожи ни на что из когда-либо виденного. По его словам, они не только на десятилетия опережают современные технологии, но и на сотни лет опережают их. Он описал одно из таких устройств как "кусочек металла", который может изменять конфигурацию и маскироваться в зависимости от окружающей обстановки.

"Он маскировался и пытался слиться с окружающей средой, - говорит Бандурич. – Именно так мы смогли понять, что это внеземное устройство".

Несмотря на смелые заявления, Бандурич не представил никаких вещественных доказательств в их поддержку, констатирует, впрочем, Daily Mail.

В любом случае его комментарии вновь вызвали в Интернете спекуляции по поводу сокрытия информации об НЛО, и некоторые пользователи назвали 2024 год годом, когда раскрытие данных “действительно произошло". Пентагон, однако, продолжает отрицать существование каких-либо программ поиска инопланетян или подтвержденных контактов с внеземной жизнью, напоминает Daily Mail.

Ученые предположили, что внеземные цивилизации уже обнаружили Землю

Что касается того, почему некая продвинутая группа людей разбрасывает крошечные объекты в рамках глобальной системы мониторинга, инженер заявил, что инопланетяне, возможно, пытаются таким образом повлиять на человеческое общество.

"У них есть всевозможные функции. Это действительно подразумевает, что, возможно, эта группа на самом деле манипулирует нашим видом", - предупредил Бандурич в своих первых публичных комментариях.

Он добавил, что все еще можно получить эти скрытые устройства, разбросанные по всему миру, но его доступ был закрыт группами, с которыми он работал, после того, как он решил обнародовать то, что ему было известно в 2024 году.

Первоначально Бандурич был нанят Пентагоном и Военно-воздушными силами США для работы над секретными проектами, направленными на анализ систем разбившихся НЛО. Однако он отметил, что эти технологии не использовались правительством США. Вместо этого большую часть обнаруженных инопланетных технологий изучали именно неправительственные организации (НПО).

"Кое-что из того, что я делал с неправительственными организациями, было действительно захватывающим. Но еще одна вещь, которая вытекает из этого, заключается в том, что эти люди, или кто бы ни была эта группа, владеющая этой передовой технологией, вероятно, не хотят, чтобы мы перепроектировали то, над чем они работают", - объяснил Бандурич.

Ученые обнаружили, что неизвестные металлы могут распадаться на мельчайшие частицы, которые невозможно реактивировать.

"Это были умные материалы. Вы смотрели на них и пытались реконструировать, но они превращались в пыль, - рассказал инженер. – Они делали это в течение минуты или двух. Затем вы могли бы взять пыль, отослать ее и провести изотропный анализ. Оказалось, что они были внеземными".

По словам Бандурича, ученые продолжали сталкиваться с этими проблемами, предполагая, что технология была тщательно разработана, чтобы никто не смог повторить то, что они обнаружили.

Утверждается, что ученые, изучавшие эти материалы, не только увидели их способность к самоуничтожению, но и обнаружили, что они могут искривлять свет вокруг себя, проецируя изображение того, что находится за внеземным материалом спереди, так что никто не мог увидеть, что там находится.

Бывший правительственный инженер рассказал, что наряду с потенциально триллионами объектов меньшего размера, разбросанных по всему миру, в США известно о гигантских кораблях треугольной формы, которые также могут использовать эту технологию маскировки. Гигантские треугольники, о которых упоминал Бандурич, были описаны многими людьми, сообщавшими о наблюдениях НЛО в последние годы, отмечает Daily Mail.

Инженер отметил, что они были "не нашими", подразумевая, что треугольники, которые наблюдали ученые, были внеземными кораблями, которые, казалось, исчезли после того, как их заметили. В апреле бывший сотрудник службы национальной безопасности США Мэтью Браун сообщил, что в прочитанных им секретных отчетах о полетах было показано, как большой черный треугольный НЛО "появился" из воздуха над несколькими российскими судами в Тихом океане.

"Неправительственные организации, с которыми я работал, пытались понять, как эти довольно большие корабли, которые люди называют треугольниками, могли исчезнуть в мгновение ока", - объяснил Бандурич. "Эти треугольники брали все, что находилось позади них, и фактически проецировали это перед собой, что может быть эквивалентно тому, что лучи света огибали настоящий треугольник", - добавил он.

Хотя Бандурич не сообщил, сколько из этих аппаратов было замечено или находилось во владении правительства США, это сделал другой гость подкаста Ecosystemic Futures, пишет Daily Mail. Исследователь НЛО доктор Хэл Путхофф утверждал, что с 1940-х годов американские военные обнаружили и изучают по меньшей мере 10 внеземных кораблей.