Ученые рассказали, когда ИИ станет умнее человека

Искусственный интеллект пока не умеет оценивать качество своей работы и предсказывать будущее, но революция в этом деле не за горами, причем Россия в теме ИИ — один из передовиков. Такие данные содержит масштабное исследование отечественного IT-рынка, которое провели в Высшей школе экономики (ВШЭ).

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Людям становится все труднее контролировать свой цифровой след, поэтому забота о сохранности информации, в том числе личной и очень чувствительной для человека, — тренд самого ближайшего времени. «Парламентская газета» узнала подробности.

Четыре сценария

Авторы исследования представили четыре сценария развития российского IT-рынка до 2028 года. Прогнозировать на более дальний срок сложно, поскольку цифровые технологии развиваются невероятно бурно.

В сценарии «Цифровой ковчег» эффективная господдержка, развитие собственных технологий и снижение зависимости от зарубежных помогут отрасли стабильно развиваться. Сценарий предполагает, в частности, разработку адаптивных ИИ-решений и создание собственных стандартов для интернета вещей.

Сценарий «Синергия инноваций» подразумевает технологические прорывы и новые возможности для российского IT-рынка благодаря эффективной поддержке и международному партнерству. Например, привлечение иностранных инвестиций поможет усилить локальную производственную базу и технологии, а активное сотрудничество с зарубежными игроками позволит использовать передовые методы и технологии для повышения кибербезопасности.

Сценарий «Цифровой дарвинизм» описывает естественное развитие технологий без специальной поддержки в условиях увеличения интенсивности международного сотрудничества. Успех на российском IT-рынке как отечественных, так и зарубежных компаний будет зависеть от рыночных механизмов, конкурентоспособности и скорости реакции самих игроков на изменения.

Четвертый сценарий, «Код изоляции», пессимистичный. Он предполагает, что изоляция от международного рынка, отсутствие эффективной поддержки и избыточное регулирование приведут к нехватке инноваций и технологий в стране.

Главный фактор всего

Тема номер один в исследовании — искусственный интеллект, который будет развиваться при любом сценарии. Специалисты отметили, что у России есть хороший задел и отличные перспективы.

«Этому способствуют относительно слабая зависимость от геополитических факторов, отсутствие избыточного правового регулирования, а также высокий уровень отечественных технологий, кадров и возможностей для развития технологий», — сказала соавтор исследования, заведующая Форсайт-центром ВШЭ Олеся Майбах.

В России создан Национальный центр развития ИИ при Правительстве, действует Альянс в сфере ИИ, соответствующие подразделения появляются в крупных компаниях. Пока не то чтобы законодательных ограничений — хотя бы минимально описывающих явление компьютерного разума нормативных актов у нас нет. Разве что действует Кодекс этики в сфере ИИ, но его соблюдение является добровольным.

Принята и регулярно актуализируется национальная стратегия развития ИИ, напомнил «Парламентской газете» зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин. Правовое регулирование в ней — один из пунктов.

«Задача — сделать его таким, чтобы не ограничить развитие технологий, но обеспечить полную безопасность и подконтрольность ИИ человеку», — сказал Шейкин.

Когда ИИ осознает сам себя

Качество работы ИИ по-прежнему оценивается на основе критериев, заданных человеком, говорится в исследовании ВШЭ.

«Внедрение элементов самосознания и рефлексии, связанных с выработкой собственных критериев определения качества выполнения задач, — существенная веха, которая может изменить отношение к самовоспроизводимым системам и позволит сделать шаг в сторону сильного ИИ», — уверены эксперты.

Главное для развития ИИ — данные: чем их больше, тем он умнее.

«Сегодня ИИ пытается предсказать будущее на данных из прошлого, ведь других у него нет, Значит, он априори не может придумать что-то новое», — считают авторы.

В ближайшие годы ученые предрекли прорыв в этом вопросе, то есть компьютерный разум сможет делать очень точные прогнозы.

А вот человеку в этой ситуации остается все меньше места. И все меньше у каждого из нас тайн, пишут ученые:

«Реальные возможности человека по контролю за своим цифровым следом в онлайне с каждым годом размываются и исчезают».

Именно на сохранение конфиденциальности и предотвращение утечек будут направлены в ближайшее время не только технологические, но и законодательные решения, отметили в ВШЭ. С этим, к слову, согласны законотворцы. В Госдуме уже лежат несколько законопроектов о борьбе с дипфейками — продуктом работы ИИ. Хода им пока не дали, наблюдая за ситуацией, но рабочая группа по ИИ в Госдуме уже есть.

«Суть приватности должна настолько поменяться, чтобы даже у тех, кто ничего не хочет делать для защиты своих личных данных, не было возможности их потерять» — еще один тезис из исследования.

Ученые, и в этом их особенность, декларируют свои выводы, но не дают рекомендаций. Пока ИИ у нас развивается как будто сам по себе, становясь удобным инструментом в повседневной жизни людей. Но горизонт проблем уже виден.