В NASA оценили встречу руководителей космических ведомств РФ и США

Встреча главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с временно исполняющим обязанности руководителя Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шоном Даффи была по-настоящему позитивной. Об этом заявил замглавы NASA Кеннет Бауэрсокс, передает ТАСС.

По его словам, отношения с партнерами играют ключевую роль и их позиции важны. В связи с этим Бауэрсокс указал на важность наличия возможности напрямую звонить друг другу по телефону при решении срочных вопросов, задавать друг другу вопросы, просить о внесении тех или иных изменений в планы.

«Позвольте мне просто сказать, что это было по-настоящему позитивным. Мне показалось, что у них установился отличный контакт. Думаю, они заложили основы того, что способно превратиться в хорошие отношения», — сказал он на пресс-конференции по итогам запуска космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 к МКС.

Бауэрсокс отметил, что видеть потенциал хорошей совместной работы Баканова и Даффи было для него волнующим.

Напомним, что встреча руководителей космических ведомств РФ и США прошла 31 июля в штате Флорида. Эти переговоры стали первыми за восемь лет.