Названы лучшие и дешевые смартфоны Xiaomi

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших бюджетных смартфонов Xiaomi в пределах 20 тыс. руб.

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Открывает список Redmi Note 14 4G стоимостью 14,4 тыс. руб. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит, чипом MediaTek Helio G99 Ultra, тройной камерой на 108, 2 и 2 Мп. Гаджет также может похвастаться батареей емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки на 33 Вт, стереодинамиками с Dolby Atmos, разъемом для наушников, а также защитой от пыли и брызг по стандарту IP54.

Следом идет Poco M7 Pro. При цене в 15,4 тыс. руб. он предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и пиковой яркостью 2100 нит. Он также получил чип MediaTek Dimensity 7025 Ultra, камеру на 50 и 2 Мп, аккумулятор емкостью 5110 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, защиту корпуса по стандарту IP64 и стереодинамики.

Замыкает топ игровой Poco X7 с AMOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, а также яркостью до 3000 нит. За производительность смартфона отвечает мощный чип MediaTek Dimensity 7300 Ultra, а основная камера на 50 Мп дополнена модулями с разрешением 8 и 2 Мп. Среди прочего в Poco X7 предусмотрена батарея на 5110 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт, полноценная защита от воды и пыли по стандарту IP69, стереодинамики, ИК-порт и NFC. В России эта модель продается в среднем за 19,5 тыс. руб.

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