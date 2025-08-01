Средневековую могилу высокого рыцаря обнаружили под зданием кафе в Польше

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Исследователи обнаружили кости древнего рыцаря высокого роста под зданием закрытого кафе-мороженого в польском Гданьске. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в CNN.

Анализ захоронения проводила археологическая компания ArcheoScan. Эксперты работали в центральном районе Средместье.

Изначально специалисты наткнулись на надгробную плиту с изображением покойного, которая была сделана из готландского известняка. Воин на надгробии был запечатлен в доспехах, с мечом и щитом. Его поза символизировала власть и высокий социальный статус.

По словам археолога Сильвии Куржиньски, в Средневековье было мало надгробных памятников с изображениями покойника. Многие хоронили своих родственников и близких с эпитафиями и крестами.

— Эта находка имеет исключительное значение и является одним из важнейших археологических открытий в Польше за последние годы, — цитирует эксперта телеканал.

Недавно аргентинские палеонтологи во время раскопок нашли часть скелета, который принадлежит древнему виду динозавра. Исследователи проанализировали останки, после чего пришли к выводу, что они относятся к динозавру-зауроподу из семейства реббахизаврид.