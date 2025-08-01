Многоразовый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС) — на его борту находится космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

Помимо Платонова на корабле находятся астронавты из США Майкл Финк и Зена Кардман, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи. Запуск Crew Dragon осуществлялся с космодрома во Флориде.

Ожидается, что стыковка корабля с МКС произойдет 2 августа в 10:10 — 10:15 по мск. При этом, запуск должен был произойти еще 31 июля, но за минуту до старта его отменили из-за непогоды.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов провел встречу с министром транспорта США и исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи.