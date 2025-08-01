Зафиксировано появление новой звезды в созвездии Змеи

В небе вновь вспыхнула яркая звездная точка. Российские ученые обнаружили в созвездии Змеи объект, получивший название V691 Serpentis, и поделились результатом с Центральным бюро астрономических телеграмм. Это событие стало результатом совместных усилий нескольких команд астрономов, в том числе сотрудников Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга (ГАИШ) МГУ.

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Звезда, имевшая в момент поиска 12-ю звездную величину (мера яркости небесного тела – чем выше, тем тусклее), была выявлена благодаря автоматизированному обзору New Milky Way на астроферме «Астроверты», расположенной в Нижнем Архызе, в Карачаево-Черкесии. Наблюдения в рамках этого проекта, нацеленного на регулярное исследование всей видимой части Млечного Пути, ведется каждую ясную ночь. Они позволяют фиксировать в ночное время объекты вплоть до 14-й звездной величины. За 48 часов до открытия новый объект в обозреваемой части неба не был замечен, что говорит о его внезапной и яркой вспышке.

Глубокий анализ с помощью спектроскопического оборудования, проведённый на 2,5-метровом телескопе Кавказской горной обсерватории, подтвердил, что обнаруженный объект – это вспышка классической новой звезды. Это феномен, при котором на поверхности белого карлика (остатка древней звезды) происходит мощный термоядерный взрыв.

Эти остатки, являющиеся, по сути, ядром исходной яркой звезды, после завершения своего цикла накапливают водородное вещество со стороны спутника. Когда количество этого вещества достигает критической массы, происходит катастрофический ядерный взрыв, в результате которого яркость системы возрастает в сотни раз за считанные дни или недели. В этот период «выжженная» звезда вновь превращается в «живую», в ней продолжаются активные термоядерные реакции. Это обеспечивает значительный скачок в яркости системы, который зачастую становится доступным для наблюдения даже с помощью простого бинокля или компактного телескопа. Искать новую звезду надо на границе треугольника созвездий Змеи, Щита и Орла в вечерние часы, когда яркая вспышка хорошо выделяется на ночном небе.

Обнаруженная звезда стала второй за нынешний год, зафиксированной российскими специалистами. Первой в 2025-м была зарегистрирована V7993 Sagittarii. В каждом отдельном году в Галактике наблюдается примерно десять подобных вспышек, что значительно расширяет наши знания о способах яркого проявления звездной активности.

По словам ведущего программиста отдела изучения Галактики и переменных звезд ГАИШ МГУ Кирилла Соколовского, обнаружение новой звезды стало итогом многолетней и кропотливой работы ученых по непрерывному контролю состояния неба. Научная группа использовала при этом современные автоматизированные системы поиска непостоянных объектов, находящихся в движении.