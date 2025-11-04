Как в Австралии появились розовые озера?

Озера и реки бывают разными, но они редко привлекают такое же внимание ученых, как розовые озера — уникальные водоемы в Австралии, которые получили свой оттенок благодаря редчайшему стечению обстоятельств. Портал livescience.com рассказал о розовых озерах и том, почему они легко могут исчезнуть.

© Unsplash

Австралийские розовые озера получают свой цвет благодаря редким микробам, вырабатывающим вещества-пигменты. Вода в этих озерах в 10 раз более соленая, чем в океане, что привлекает водоросли и бактерии, производящие бета-каротин — красно-оранжевый пигмент, который также придает узнаваемый цвет моркови, ракообразным и фламинго.

Большая часть розовых озер страны находится в западной части Австралии — их примерно дюжина. Они являются останками древних рек, протекавших по этим территориям более 15 млн лет назад; таким образом, возраст самих озер исчисляется тысячами лет.

По мере высыхания древних рек, резервуары воды остались на суше и со временем частично выпарились, что сконцентрировало соль и привлекло любящие соль микроорганизмы, вроде Dunaliella salina и Salinibacter ruber — одноклеточную водоросль и красную бактерию соответственно. Они производят бета-каротин под воздействием солнца, что придает озеру розоватый оттенок в зависимости от концентрации соли. Бета-каротин, в свою очередь, защищает микробы от ультрафиолетового излучения и поглощает энергию света, позволяя организмам жить и размножаться.

Но стоит понимать, что розовые озера — хрупкие экосистемы, поскольку изменения в процентном содержании соли могут подорвать здоровье их обитателей. Например, сильные ливни способны разбавить озерную воду до такой степени, что фотосинтетические водоросли полностью заменяют оригинальные бактерии. Именно это произошло с озером Хиллиер в 2022 году из розового оно превратилось в сине-серое по вине экстремальных осадков, хотя ученые прогнозируют, что водоем может вернуться к своему первозданному виду в течение 10 лет.

Озеро Хиллиер — не единственное, потерявшее свой оттенок. Озеро Пинк также стало серым в 2000-х после целого века добычи соли. Раньше шахтеры добывали ее для изготовления поваренной соли, солонцов для скота и консервантов для мяса, но в какой-то момент индустрия настолько истощила запасы, что у бактерий не осталось пищи. Озеро захватили инвазивные водоросли, и цвет водоема так изменился, что местные жители даже предлагали переименовать его. И, в отличие от Хиллиер, эксперты не думают, что Пинк восстановится естественным путем в ближайшем будущем. Хорошая новость — рассматривается вариант искусственной перекачки соли из близлежащих озер, чтобы вернуть Пинк первозданный вид.