Эксперт назвал почти неизбежным вымирание человечества из-за ИИ

Глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute Нейт Соарес оценил вероятность вымирания человечества из-за ИИ. Об этом сообщает Times.

По мнению Соареса, вероятность такого исхода крайне высокая — 95%. Одним из наиболее вероятных сценариев он назвал незаметную атаку биологическим оружием по крупным городам. При таком исходе, как считает Соарес, ИИ сможет убить значительную часть человечества прежде, чем люди смогут как-то прореагировать на восстание машин.

Впрочем, эксперт подчеркнул, что у человечества есть шанс остановить ИИ, просто на данном этапе «мы несемся к обрыву».

«Я не говорю, что мы не сможем остановить машину. Но мы просто несемся на всех парах к обрыву», — заявил Соарес.

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