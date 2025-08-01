Турист обнаружил «исчезнувший» 50 лет назад вид медуз

Натуралист Нил Робертс случайно обнаружил в Шотландии редкий вид медуз, который не видели почти 50 лет. Он заметил странных существ под камнями во время прогулки на острове Саут-Уист в июне 2023 года.

Робертс сфотографировал находку и позже попытался определить вид, используя интернет-источники. Единственное, что ему удалось найти – это рисунки пером и акварельные наброски из XIX века.

Оказалось, Нил стал автором первых в истории фотографий редкой медузы Depastrum cyathiforme. Эти стебельчатые медузы отличаются тем, что всю жизнь проводят, прикрепившись к камням или водорослям. Последний раз этот вид видели в Великобритании в 1954 году, а последняя запись была сделана во Франции в 1976 году.

В июне 2025 года находкой заинтересовались морские биологи. Они отправились на поиски медуз и подтвердили существование исчезнувших медуз, что вселило надежду на то, что в Шотландии существует стабильная популяция, сообщает журнал British Wildlife.

Ранее самое тяжелое насекомое Австралии обнаружили ученые. Оно относится к отряду палочников. Ему присвоили название Acrophylla alta. Особь заметили в заповедной зоне на высоте 900 метров. Вес насекомого составил 44 грамма. Раньше самым крупным насекомым Австралии считался гигантский роющий таракан, но его вес всего 30 граммов. Палочники живут в высокогорных лесах, высоко в кронах деревьев. Ученые отметили, что их крайне сложно обнаружить. Они оказываются на земле, только если их сбивает птица или сильный порыв ветра. В дальнейшем ученые намерены установить, насколько многочисленны представители Acrophylla alta.