OnePlus 11 обновлением ПО получил новые функции камеры

OnePlus начала поэтапное распространение обновления OxygenOS 15.0.0.840 для пользователей OnePlus 11. Обновление добавляет несколько новых функций и улучшений.

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В приложении Mind Space теперь можно сохранять содержимое экрана как «воспоминания», которые автоматически сортируются.

Камера получила новый мягкий световой фильтр в режимах «Портрет» и «Фото», а также функцию AI Perfect Shot, которая помогает выбрать лучшие выражения лиц на групповых снимках.

В Галерее появились расширенные инструменты редактирования: теперь можно сохранять видео как “живые” фото и наоборот, а также скрывать определённые альбомы от основного вида.

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В Часах теперь доступно постепенное увеличение громкости будильника. В Диктофоне — сортировка записей по категориям, включая новую группу «Записи с личных встреч».

На уровне системы появились новые шрифты OnePlus Sans и One Sans для большего числа языков, стек виджетов, режим многооконности, возможность временно отключать уведомления во время игр и видео, а также быстрая перезагрузка из панели настроек.

Обновление также включает июльский патч безопасности Android 2025 года и исправляет некоторые ошибки. Проверить наличие обновления можно в разделе Настройки > Система > Обновление системы.