Названы лучшие телевизоры стоимостью 30-40 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших и самых выгодных в августе телевизоров, стоимость которых не превышает 40 тыс. руб.

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Открывает список TCL 55P6K за 31,4 тыс. руб. с 55-дюймовым DLED-экраном с тонкими рамками, 4K-разрешением, поддержкой HDR10, фирменным движком AiPQ для оптимизации качества изображения и технологией MEMC для компенсации кадров в контенте, стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Audio и ОС Google TV с поддержкой Android-приложений.

Следом идет Tuvio 4K Ultra HD QLED Frameless 55 стоимостью 34,4 тыс. руб. Телевизор может похвастаться QLED-дисплеем с разрешением 4K UHD на 55 дюймов с частотой 144 Гц, технологией MEMC, стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus и операционной системой Google TV.

Третье место занял Haier 55 Smart TV S3. При цене в 34,4 тыс. руб. он предлагает 55-дюймовую HQLED-панель с разрешением 4K, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, технологией 4K Upscaling и MEMC, стереодинамики мощностью 26 Вт с поддержкой Dolby Atmos и ОС Android TV 11.

В топ также вошли «Яндекс.ТВ Станция Бейсик» и Sber SDX-55UQ5235, доступные за 34,9 и 38,1 тыс. руб. соответственно.