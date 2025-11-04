Как томаты помогли эволюции картофеля?

Что появилось первым: картофель или томат? Новая научная работа в области генетики говорит, что правильный ответ — томаты. Более того, без них мы бы никогда не увидели картофель в том виде, в котором он существует сегодня. Портал popsci.com рассказал, почему.

Картофель — один из важнейших овощей в истории человечества. Он обеспечивает людей углеводами, клетчаткой, витаминами и минералами, такими как калий, магнезия и железо. Картошка также считается климатически дружелюбным овощем по версии ООН благодаря низким выбросам углекислого газа по сравнению с другими культурами. Помимо всего прочего, картофель может расти во множестве разных регионов, включая те, где естественные ресурсы ограничены и достаточно дороги.

При этом, несмотря на свою важность, происхождение картофеля уже много лет ставит ученых в тупик. Современные виды картофеля физически почти идентичны растениям вида Solanum etuberosum, произрастающим в Чили. Но у них нет характерных клубней, которые позволяют картофелю хранить питательные вещества и легко размножаться. Отчасти из-за этого Solanum etuberosum считают «картофелеподобным» растением. Филогенетический анализ также показал, что современные виды картофеля имеют больше общего с томатами, чем с ним.

Чтобы изучить вопрос в подробностях, ученые из Китайской академии сельскохозяйственных наук изучили 450 геномов культивированного картофеля, выращиваемого на фермах, и 56 геномов диких видов картофеля. Образцы последних было особенно тяжело найти.

Каждый изученный вид картофеля содержал смесь генетического материала и от Solanum etuberosum, и от томатов. По словам исследователей, данная находка показывает, что современный картофель произошел в результате гибридизации — успешного спаривания представителей двух разных видов. У томатов и дикого картофеля примерно 14 млн лет назад был общий предок, но даже после расхождения их эволюционных путей на 5 млн лет, они вновь смогли сойтись. И так появились самые ранние растения картофеля с клубнями.

Ученые также отследили происхождение ключевых генов, отвечающих за формирование клубней картофеля. Ген, который говорит картофелю, когда нужно производить клубни, пришел со стороны томатов, а не картофелеподобных рстений. Другой ген, контролирующий рост подземных стеблей, пришел от Solanum etuberosum. Не получив хотя бы один из этих генов, гибрид двух растений просто не смог бы производить клубни.

Помимо этого, эволюционная инновация картофеля совпала со стремительным формированием Анд, в связи с чем на планете начали появляться новые экологические ниши. Ранний картофель смог адаптироваться к этим условиям благодаря тому, что клубни держали питательные вещества под землей — полезный трюк для выживания в суровом горном климате. Не говоря уже о том, что, благодаря клубням, картофель может размножаться без опыления или семян. Так он и смог распространиться по Центральной и Южной Америке.