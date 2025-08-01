Обезьяны помогли понять, почему люди хорошо усваивают алкоголь

Более 10 миллионов лет назад предки обезьян в Африке искали в лиственном опаде упавшие, ферментированные фрукты. Это поведение могло стать важным шагом в эволюции наших предков, так как давало дополнительные калории и поддерживало выживание, но также могло проложить путь к развитию толерантности к алкоголю у человека, пишет служба новостей Science.

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Исследование, опубликованное в журнале BioScience, поддерживает так называемую гипотезу «пьяной обезьяны», которая предполагает, что использование фруктов с алкоголем было ключевым фактором в формировании способности переносить этанол.

Ученые изучили, как часто современные обезьяны едят упавшие фрукты, затронутые процессом естественного брожения. Этанол, естественным образом образуется, когда на фруктах, в соках или нектаре размножаются дрожжи.

Исследование подтверждает идею, выдвинутую более 25 лет назад эволюционным биологом Робертом Дадли, который предположил, что способность к употреблению алкоголя возникла у предков приматов задолго до появления человека. По словам Дадли, сильный запах гниющих фруктов, возможно, стал тем сигналом, который приматы научились улавливать. Это могло дать приматам преимущество в борьбе за ресурсы.

В 2015 году анализ гена, участвующего в метаболизме алкоголя у 18 видов приматов, показал, что у людей, шимпанзе и горилл есть мутация, которая в 40 раз увеличивает эффективность фермента, метаболизирующего алкоголь. Эта мутация, по предположению ученых, появилась у общего предка человека и других приматов не менее 10 миллионов лет назад. Таким образом, способность перерабатывать этанол в организме могла развиться значительно раньше, чем предполагаемые изменения в зубах и других частях тела.

Однако до недавнего времени у ученых не было точных данных о том, потребляют ли обезьяны достаточно ферментированной пищи. Авторы нового исследования проанализировали полевые отчеты, которые фиксируют, что едят животные и в каком положении они находятся — на дереве или на земле.

Биологический антрополог из Дартмутского колледжа Натаниэль Домини и его коллеги анализировали четыре разных сообщества обезьян: орангутангов на Борнео, шимпанзе и горных горилл в Уганде, а также низменных горилл, которые обитают в Габоне. Исследование показало, что количество фруктов, которые обезьяны съедают с земли, различается в зависимости от вида.

В целом, фрукты составляли от 15% до 60% рациона этих обезьян, однако количество упавших плодов, которые они потребляли, было разным. Африканские обезьяны едят от 25% до 62% фруктов с земли, в то время как орангутанги — очень мало. Примечательно, что последние не обладают мутацией, которая позволяет эффективно метаболизировать алкоголь.

Отмечается, что в некоторых случаях другие группы шимпанзе вообще не едят упавшие фрукты. Однако, несмотря на это, все больше ученых приходят к выводу, что употребление ферментированных фруктов и алкогольных напитков имеет глубокие эволюционные корни. Когда человек в конце концов начал целенаправленно производить алкоголь около 10 000 лет назад, он уже был подготовлен к его потреблению.