Ученый назвал землетрясение на Камчатке уникальным

Редакция Naked Science побеседовала с доцентом МФТИ, завлабораторией деформационных процессов в земной коре Института динамики геосфер РАН Алексеем Остапчуком о произошедшем на Камчатке землетрясении. Он назвал данное событие уникальным.

Напомним, что землетрясение магнитудой 8,7 было зафиксировано на Камчатке 30 июля. Эпицентр сейсмической активности располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 километров. Это землетрясение стало самым сильным в регионе с 1952 года. После него были зарегистрированы сотни повторных подземных толчков. Кроме того, началось извержение вулкана Ключевская Сопка.

Остапчук отметил, что сейсмическая энергия, которая выделилась при этом землетрясении, оказалась намного меньше, чем обычно бывает при подобных катаклизмах. Специалист считает, что причиной снижения силы землетрясения стал активный сейсмический процесс, который начался на Камчатке 20 июля после землетрясения магнитудой 7,4.

По его мнению, большое количество небольших землетрясений, которые произошли за 10 дней до 30 июля, способствовало уменьшению энергии, которая была высвобождена в первые 40 секунд после разрыва в камчатском землетрясении.

Остапчук отметил, что камчатское землетрясение разрушило минимум три тектонических зацепа, тогда как при обычных землетрясениях разрушается только один. Ученый указал на совпадение очагов землетрясений 1952 и 2025 годов, которые были пятым и шестым по силе из зарегистрированных. Поскольку плиты смещаются со скоростью 8 см в год, подготовка к землетрясению должна была занять 120-140 лет, но прошло только 73 года. После сильных землетрясений наблюдаются сильные афтершоки, подчеркнул ученый.

По его словам, камчатское землетрясение привело к частичному сбросу тектонических напряжений. Исследователь отмечает, что полная релаксация может занять месяцы, в течение которых возможны землетрясения с магнитудой выше 7. Со временем активность и магнитуда афтершоков уменьшатся.