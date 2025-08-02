Настоящая древность: популярные девайсы из 2010-х

В современном мире технологии развиваются настолько быстро, что многие популярные девайсы уходят в прошлое в течение одного десятилетия. Всего за 40 лет мы попрощались с винилом, аудиокассетами, компакт-дисками и MP3-плеерами. Некогда модные и дорогие аксессуары сейчас пылятся в шкафах, вызывая у их владельцев лишь приступы ностальгии - выбросить жалко, а пользоваться неудобно.

Сегодня мы вспомним девайсы, которые были на пике популярности в 2010-х годах — в галерее «Рамблера».