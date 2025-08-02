Настоящая древность: популярные девайсы из 2010-х

Александр Котлеткин
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Apple представила первый iPod touch в сентябре 2007 года. Компания превратила обычный музыкальный плеер в портативное мультимедийное устройство, практически не уступающее по функционалу смартфону. Пользователи смотрели с его помощью фильмы, слушали музыку и играли. С развитием мобильного интернета и стриминговых сервисов iPod touch стал быстро терять популярность.
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Apple представила первый iPod touch в сентябре 2007 года. Компания превратила обычный музыкальный плеер в портативное мультимедийное устройство, практически не уступающее по функционалу смартфону. Пользователи смотрели с его помощью фильмы, слушали музыку и играли. С развитием мобильного интернета и стриминговых сервисов iPod touch стал быстро терять популярность. 
© ralphgillen/iStock.com
Портативные DVD-плееры были популярны во время поездок. Особенно устройство полюбилось семьям с детьми. С появлением планшетных компьютеров девайс быстро потерял актуальность.
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Портативные DVD-плееры были популярны во время поездок. Особенно устройство полюбилось семьям с детьми. С появлением планшетных компьютеров девайс быстро потерял актуальность. 
© Robin Gentry/iStock.com
Многие еще помнят тот момент, когда на улице появились странные люди в деловых костюмах, будто ведущие переговоры с невидимым собеседником. Bluetooth-гарнитуры быстро завоевали рынок, но вскоре были вытеснены более привычными нам беспроводные наушники.
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Многие еще помнят тот момент, когда на улице появились странные люди в деловых костюмах, будто ведущие переговоры с невидимым собеседником. Bluetooth-гарнитуры быстро завоевали рынок, но вскоре были вытеснены более привычными нам беспроводные наушники.  
© H-Gall/iStock.com
Нетбуки были крайне дешевыми аналогами более мощных собратьев. Несмотря на компактность и автономность, устройства отличались медлительностью, ограниченной памятью и ужасным TN-экраном. Со временем их заменили планшетные компьютеры.
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Нетбуки были крайне дешевыми аналогами более мощных собратьев. Несмотря на компактность и автономность, устройства отличались медлительностью, ограниченной памятью и ужасным TN-экраном. Со временем их заменили планшетные компьютеры.  
© Александра Мудрац/TACC

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Цифровые фоторамки считались модным и стильным подарком. Девайс был предназначен для просмотра фотографий.
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Цифровые фоторамки считались модным и стильным подарком. Девайс был предназначен для просмотра фотографий.  
© jbmake/iStock.com
3D-телевизоры стали появляться на рынке после выхода фильма «Аватар». Многим казалось, что киноиндустрия и телевидение вот-вот перейдут от плоского 2D-формата к объемному. Но высокая стоимость, отсутствие качественного контента и неудобные очки, без которых был невозможен просмотр, оставили нас без домашнего 3D.
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3D-телевизоры стали появляться на рынке после выхода фильма «Аватар». Многим казалось, что киноиндустрия и телевидение вот-вот перейдут от плоского 2D-формата к объемному. Но высокая стоимость, отсутствие качественного контента и неудобные очки, без которых был невозможен просмотр, оставили нас без домашнего 3D.  
© adventtr/iStock.com
В 2010 году Microsoft пыталась подарить миру операционную систему для мобильных устройств Windows Phone. Новой ОС оснащались смартфоны HTC и Nokia Lumia. Пользователи хвалили Windows Phone за уникальный пользовательский интерфейс, дизайн и плавность работы. Тем не менее, уже в 2019 году дальнейшая разработка мобильной ОС была свернута.
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В 2010 году Microsoft пыталась подарить миру операционную систему для мобильных устройств Windows Phone. Новой ОС оснащались смартфоны HTC и Nokia Lumia. Пользователи хвалили Windows Phone за уникальный пользовательский интерфейс, дизайн и плавность работы. Тем не менее, уже в 2019 году дальнейшая разработка мобильной ОС была свернута.  
© imago/TACC
GPS-навигаторы невероятно облегчали жизнь водителям. Больше не нужно было пользоваться неудобными бумажными картами — устройство самостоятельно находило местоположение пользователя и рассчитывало оптимальный маршрут. Сейчас девайс либо сразу встраивается в автомобиль, либо водители используют для навигации смартфон.
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GPS-навигаторы невероятно облегчали жизнь водителям. Больше не нужно было пользоваться неудобными бумажными картами — устройство самостоятельно находило местоположение пользователя и рассчитывало оптимальный маршрут. Сейчас девайс либо сразу встраивается в автомобиль, либо водители используют для навигации смартфон.  
© Marina113/iStock.com
Компактные цифровые фотокамеры уничтожили пленочную фотографию. Больше не нужно было экономить кадры, носить дорогую и капризную пленку на проявку и расстраиваться, если вместо красочных кадров из отпуска, получались лишь размытые кляксы. Цифровые фотокамеры позволяли снимать больше, быстрее и выводили на экраны результат через несколько секунд. С появлением качественной оптики в смартфонах любительские «мыльницы» практически исчезли с прилавков магазинов.
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Компактные цифровые фотокамеры уничтожили пленочную фотографию. Больше не нужно было экономить кадры, носить дорогую и капризную пленку на проявку и расстраиваться, если вместо красочных кадров из отпуска, получались лишь размытые кляксы. Цифровые фотокамеры позволяли снимать больше, быстрее и выводили на экраны результат через несколько секунд. С появлением качественной оптики в смартфонах любительские «мыльницы» практически исчезли с прилавков магазинов. 
© /iStock.com

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Селфи-палки стали символом расцвета эпохи смартфонов, ещё не оснащенных качественной фронтальной камерой. Сейчас этим девайсом продолжают пользоваться в основном лишь путешественники и блогеры.
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Селфи-палки стали символом расцвета эпохи смартфонов, ещё не оснащенных качественной фронтальной камерой. Сейчас этим девайсом продолжают пользоваться в основном лишь путешественники и блогеры.  
© Владимир Смирнов/ТАСС
Цифровые приставки стали актуальны после завершения эпохи аналогового телевидения. Они также позволяли пользоваться стриминговыми сервисами владельцам устаревших моделей телевизоров.
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Цифровые приставки стали актуальны после завершения эпохи аналогового телевидения. Они также позволяли пользоваться стриминговыми сервисами владельцам устаревших моделей телевизоров.  
© Andi Erik/iStock.com
Сенсорные перчатки некоторое время были в моде, так как позволяли пользоваться смартфонами в холодное время года. В то время чувствительность экранов еще была слабой, что вызывало определенные неудобства для пользователей, особенно зимой.
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Сенсорные перчатки некоторое время были в моде, так как позволяли пользоваться смартфонами в холодное время года. В то время чувствительность экранов еще была слабой, что вызывало определенные неудобства для пользователей, особенно зимой. 
© romaset/iStock.com

В современном мире технологии развиваются настолько быстро, что многие популярные девайсы уходят в прошлое в течение одного десятилетия. Всего за 40 лет мы попрощались с винилом, аудиокассетами, компакт-дисками и MP3-плеерами. Некогда модные и дорогие аксессуары сейчас пылятся в шкафах, вызывая у их владельцев лишь приступы ностальгии - выбросить жалко, а пользоваться неудобно.

Сегодня мы вспомним девайсы, которые были на пике популярности в 2010-х годах — в галерее «Рамблера».