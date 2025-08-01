iPhone 16 оказался популярнее iPhone 15

Глава корпорации Apple Тим Кук заявил, что продажи iPhone выросли на 13 процентов. Об этом руководитель компании рассказал в интервью телеканалу CNBC.

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На фоне квартального отчета Кук сообщил, что продажи смартфонов принесли его компании выручку в размере 44,58 миллиарда долларов. Генеральный директор Apple заметил, что рост доходов был обусловлен тем, что новая линейка устройств iPhone 16 оказалась популярнее серии iPhone 15. Предприниматель подчеркнул, что продажи iPhone 16 выросли на «значительные двузначные числа» по сравнению с предыдущей моделью.

Кук сообщил, что выручка Apple за отчетный период превысила 94 миллиарда долларов. Доход от продажи компьютеров составил 8,05 миллиарда долларов, планшетов — 6,58 миллиарда долларов, сопутствующих продуктов и услуг — 27,42 миллиарда долларов.

«Это был исключительный квартал по любым меркам», — отметил глава Apple.

Продажи компании в Китае выросли на 4 процента в годовом исчислении — до 15,37 миллиарда долларов. Тим Кук назвал одним из факторов успеха государственные субсидии: «они, очевидно, помогают». Также гендиректор корпорации назвал искусственный интеллект (ИИ) одной из главных технологий нашего времени, заметив, что Apple увеличивает инвестиции в ее развитие. При этом он заявил, что ИИ не заменит, но дополнит смартфоны: «Трудно представить себе мир, в котором не было бы iPhone».

Также корпорация Apple рассказала о продаже трехмиллиардного смартфона. Подсчет реализованных устройств вели с 2007 года, с момента, когда Стив Джобс выпустил первый iPhone.