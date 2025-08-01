OpenAI отключила функцию, сливавшую переписку пользователей с ChatGPT

OpenAI прекратила поддержку функции, позволявшей поисковым системам индексировать публичные ссылки на диалоги пользователей с ChatGPT. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил директор по информационной безопасности OpenAI Дэн Стаки.

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Он также отметил, что в настоящее время ведётся работа по удалению уже проиндексированного контента из поисковых выдач.

Отмечается, что в поисковики попали только те чаты, которые пользователи вручную делали общедоступными. Для этого необходимо было активировать параметр «Сделать чат доступным для обнаружения» после нажатия кнопки «Поделиться». При этом OpenAI изначально предупреждала, что такие беседы могут появиться в результатах поиска.

Изначально компания рассчитывала, что механизм откроет доступ к «полезным и познавательным» диалогам через Google и другие поисковики. Однако позднее выяснилось, что часть пользователей случайно делилась приватными разговорами, не осознавая риски, что вызвало обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных.

На фоне критики со стороны части сообщества OpenAI приняла решение отключить функцию. Тем не менее, некоторая часть аудитории выразила разочарование, указав, что использовала данный инструмент для обмена информацией и изучения сложных научных тем.