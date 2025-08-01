Найдены окаменелости древнего броненосца

В Аргентине обнаружили останки детеныша древнего броненосца возрастом 10 000 лет. Сохранились фрагменты панциря, хвоста, окостеневшего носового хряща и носовых раковин, редко встречающиеся при раскопках. Длина спинного панциря составляет 85 сантиметров.

Фернандо Скалья, палеонтолог

«Отличительная особенность этого экземпляра в том, что это детеныш глиптодонта, что встречается нечасто. Останки молодых особей с почти целым панцирем встречаются крайне редко».

Глиптодонты обитали в Южной Америке 30-40 миллионов лет назад. Останки были обнаружены во время публичных раскопок, в которых приняли участие более 80 человек, включая студентов-палеонтологов и волонтеров.

В 2024 году в Аргентине был найден череп гигантского ленивца. Возраст окаменелости около 30 тысяч лет. Интересно, что череп обнаружил четырехлетний мальчик во время прогулки. Ученые установили, что гигантский ленивец достигал не менее трех метров в длину и весил больше тонны.