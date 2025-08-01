В российском городе нашли коренной зуб мамонта

Археологи нашли в Почаинском овраге Нижнего Новгорода коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

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Находку обнаружили на глубине около двух метров от современной поверхности на склоне оврага, который находится ближе к улице Рождественской.

«Исследования показывают, что мамонты действительно обитали на Средней Волге. Они начали исчезать примерно 11 тысяч лет назад. В тот период климат резко потеплел, изменилась растительность», — написал глава региона.

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Глеб Никитин добавил, что у подножия Нижегородского кремля в 1930-е годы уже находили останки этих млекопитающих. Тогда откопали остатки черепа с двумя верхними коренными зубами.

Ранее губернатор Глеб Никитин показал уникальные находки, которые обнаружила археологическая группа на раскопках в Вачском округе.