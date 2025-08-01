В работе Starlink снова произошел сбой

Пользователи Starlink снова пожаловались на проблемы с подключением к интернет-сервису. На это обратило внимание издание PCMag.

Сбой зафиксировали 31 июля, около 20:00 по Москве. На проблемы в работе сервиса SpaceX жаловались в том числе пользователи США. Новые проблемы зафиксировали спустя неделю после крупного сбоя, из-за которого Starlink не работал несколько часов по всему миру.

По оценкам журналистов PCMag, некоторые пользователи остались без связи на 1-2 часа. Несколько потребителей сообщили, что спутниковый интернет не работал буквально несколько минут, но после перезагрузки оборудования проблема исчезла.

SpaceX назвала причину сбоя Starlink

В материале говорится, что определенная часть пользователей из шести миллионов абонентов сервиса предпринимателя и миллиардера Илона Маска проживает в сельской местности и не имеет резервного канала связи. В этом случае при этом или будущих сбоях потребители полностью остаются без доступа к сети.

В конце июля представители SpaceX заявили, что сбой в работе глобальной системы спутникового интернета Starlink случился по причине обновления инфраструктуры. Инженеры компании Маска признались, что неполадки возникли случайно, из-за «редкого сочетания факторов».