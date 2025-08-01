Ученые нашли в ямальской тундре следы южных животных

Научные сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара подвели первые итоги экспедиций, посвящённых изучению флоры и фауны ямальской тундры. Ученые заявили, что популяция кречетов показывает хорошие результаты размножения, а в регионе всё чаще появляются новые для этих мест виды животных.

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Одним из основных направлений работы стало изучение популяции кречетов — краснокнижного вида соколов. Учёные обследовали железнодорожные мосты трассы Обская-Карская и территории природного парка «Ингилор», бассейны рек Харбей, Лонготъеган, Щучья, Ханмей, массив Янгана-Пэ на Полярном Урале.

В этом году специалисты обнаружили 12 гнезд кречетов, в большинстве из которых родители успешно вырастили по четыре птенца — максимальный показатель для этого вида. Было сделано более 400 тысяч фотографий с автоматических камер, установленных на гнездах. Они помогут ученым оценить успех размножения кречетов. Доля занятых гнездовых участков кречета выше, чем в прошлом году.

Помимо кречетов, ученые наблюдают за изменениями в экосистеме южного Ямала. В 27-й полевой сезон на стационаре «Еркута» зафиксировано появление «гостей с юга»: следы годовалого медведя, две семьи обыкновенной лисы, четыре гнезда дербника. Самым неожиданным стал визит рыси, зафиксированный автоматическими фотокамерами, установленными на норах песца. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о масштабной перестройке структуры пищевых цепей тундровых экосистем.

С 18 по 25 июля исследователи работали в районе Мыса Моржей — Тиутей-Сале на северо-западе Ямала. В августе запланирована экспедиция в район фактории Яхады-Яха — самой северной на Ямале.

Ранее сообщалось, что на Ямале проходит масштабная археологическая экспедиция, в рамках которой специалисты исследуют объекты культурного наследия. Археологи пройдут маршрут к уникальным памятникам Нум-хибя-сихэри в Тазовском районе. Их путь составит 900 километров.