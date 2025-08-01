Появилась новая версия происхождения Туринской плащаницы

Согласно новому исследованию, изображение на Туринской плащанице, которая долгие годы считалась погребальным саваном Иисуса, не могло быть создано на теле человека. Скорее всего, изображение является отпечатком с низкорельефной скульптуры, утверждает эксперт по графике, пишет Live science.

© Телеканал «Наука»

В исследовании, опубликованном в журнале Archaeometry, бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораес, специализирующийся на исторических реконструкциях лиц, использовал программное обеспечение для моделирования. Он сравнил, как ткань драпируется на теле человека и как — на низкорельефной скульптуре.

«Изображение на Туринской плащанице больше соответствует отпечатку с низкорельефной матрицы. Такая матрица могла быть сделана из дерева, камня или металла и пигментирована (или даже нагрета) только в местах контакта, создавая наблюдаемую картину», — говорит Мораес.

Плащаница известна с XIV века, и споры о ее подлинности начались незамедлительно. Радиоуглеродное датирование, проведенный в 1989 году, отнесло создание плащаницы к 1260-1390 годам, что укрепило представление о ней как о средневековом артефакте.

В этот период в европейской истории широко использовались низкорельефные изображения религиозных фигур — например, резные надгробия.

© Cicero Moraes

Мораес создал и проанализировал две цифровые модели. Первая представляла трехмерное тело человека, вторая — низкорельефное изображение тела человека. Затем Мораес виртуально «накрыл» тканью две модели тела. Сравнивая получившийся виртуальный отпечаток на ткани с фотографиями плащаницы, он обнаружил, что ткань с низкорельефной модели почти точно соответствовала наблюдаемому.

Воссоздан облик Христа

В симуляции изображение на ткани деформируется трехмерным телом, становясь увеличенным и искаженным изображение. Это искажение иногда называют «эффектом маски Агамемнона» — в честь неестественно широкой золотой маски из захоронения в Микенах.

Мораес продемонстрировал действие эффекта маски Агамемнона в видео: он раскрасил свое лицо и приложил к нему бумажное полотенце. Полученное изображение оказалось гораздо шире, чем фронтальный вид его лица, из-за искажения при наложении 3D-объекта на 2D-ткань.

Однако низкорельефная скульптура не вызовет искажение изображения и будет выглядеть скорее как фотокопия — как на Туринской плащанице. Мораес склоняется к объяснению, что она была создана в контексте рельефной скульптуры, делая ее «шедевром христианского искусства».

Мораес указывает, что его метод доступен и воспроизводим, подчеркивая возможность использования цифровых технологий для раскрытия исторических тайн, объединяя науку, искусство и технологии.