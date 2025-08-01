В России представили смартфон HUAWEI с уникальным телеобъективом

В России открыли предзаказы на флагманскую серию смартфонов HUAWEI Pura 80. Об этом говорится в пресс-релизе МТС, поступившем в «Газету.Ru».

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Старшая модель, HUAWEI Pura 80 Ultra, оснащена камерой с двумя телеобъективами с оптическим приближением до 9,4х, дюймовой матрицей и поддержкой HDR-видео с высоким динамическим диапазоном до 16 EV.

Версия HUAWEI Pura 80 Pro, в свою очередь, получила дюймовый сенсор с 10-ступенчатой диафрагмой и интеллектуальной настройкой светочувствительности, позволяющей эффективно снимать в условиях слабого освещения.

Смартфоны стали первыми в линейке HUAWEI, в которых реализован быстрый поиск по изображениям от «Яндекса», доступный жестом двумя пальцами. Также предусмотрен доступ к голосовому помощнику «Алиса», в том числе через кнопку питания.

Обе модели оснащены аккумуляторами емкостью 5170 мАч с поддержкой быстрой зарядки — проводной на 100 Вт и беспроводной мощностью 80 Вт. Новинки также могут похвастаться наличием закаленного стекла Kunlun Glass 2-го поколения, которое, по заявлениям производителя, в 16 раз устойчивее к царапинам и в 25 раз прочнее при падениях по сравнению с предыдущими решениями.

Смартфоны HUAWEI Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra доступны в версиях 12/512 и 16/512 ГБ по цене в 89,9 и 139,9 тыс. руб. соответственно. Отмечается, что в рамках предзаказа пользователи смогут получить смарт-часы HUAWEI Watch GT 5 Pro, а также годовое обслуживание по программе HUAWEI Care+ без дополнительной оплаты.