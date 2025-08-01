Главу NASA пригласили в Москву

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что исполняющего обязанности руководителя NASA Шона Даффи пригласили в Москву на следующий пилотируемый пуск.

«Мы пригласили его в Москву на следующий наш пилотируемый пуск, который будет в конце ноября — начале декабря. Будем ждать его в Москве для продолжения диалога», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Баканов заявил, что Даффи подтвердил готовность американской стороны продлить соглашение о перекрестных полётах на Международную космическую станцию (МКС).