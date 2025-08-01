Россияне скупают Wi-Fi-роутеры

В России выросли продажи Wi-Fi-роутеров. Так, их реализация на Wildberries летом этого года выросла по сравнению с июнем-июлем 2024-го на 112%. Причиной повышенного интереса служат массовые отключения мобильного интернета в стране, сообщают «Известия».

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В «Ростелекоме» рассказали о значительном росте числа заявок от клиентов бизнес-сегмента, особенно малых и средних предприятий, на подключение фиксированного интернета, включая Wi-Fi. В июне-июле их количество выросло в 2,2 раза по сравнению с этим же периодом прошлого года. Таким клиентам он нужен для подключения своих информационных систем, кассовых аппаратов и раздачи интернета посетителям.

Телеком-аналитик Алексей Бойко рассказал «Коммерсаанту», что бизнес будет возвращаться к использованию СМС для продолжения своей деятельности. По его словам, практически любые модули поддерживают СМС наряду с поддержкой IoT. Кроме того, это недорогой и надежный способ доставить информацию до клиента.

Ранее Whoosh запустил аренду электросамокатов по СМС. Теперь такая услуга доступна в городах, где отключают интернет регулярно, например, Волгоград, Воронеже, Ижевске и Краснодаре.