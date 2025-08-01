В Великом Новгороде нашли загадочный древний саркофаг

В Великом Новгороде археологи нашли древний каменный саркофаг. Это произошло во время раскопок у стен храма Петра и Павла на Синичьей горе.

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Как сообщает Институт археологии РАН, ценная находка относится к рубежу XII-XIII веков. Специалисты института назвали ее очень редкой. Они отметили, что саркофаги такого типа встречались только в Софийском кафедральном соборе в Новгородском кремле и в четырех древних монастырях в окрестностях Великого Новгорода.

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Такие саркофаги стоили очень дорого, в них хоронили зажиточных новгородцев. Захоронение, в котором нашли предмет, оказалось пустым. Ученым только предстоит выяснить, кому оно принадлежало.

Ранее древнее городище середины III века нашли в Тульской области. На этом участке обнаружили два уникальных клада того же периода времени. Они включали большое количество бронзовых украшений и деталей костюма. Дальнейшие исследования показали, что клады закопали практически рядом друг с другом на окраине древнего поселения. Его отнесли к переломной эпохе истории. В середине III века на Верхней Оке и Окско-Донском водоразделе сарматская культура стала сменяться раннеславянской.