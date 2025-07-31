Масштабный сбой произошел в Telegram на фоне обновления

В работе мессенджера Telegram в четверг, 31 июля, произошел масштабный сбой, вызванный обновлением платформы.

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Согласно информации портала Downdetector, который фиксирует сбои в Сети, за последний час на проблемы в работе мессенджера пожаловался 3821 человек. Основными проблемами стали медленная загрузка сообщений и медиафайлов.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской и Тюменской областей.

41 процент опрошенных пользователей сообщили о сбое в работе мобильного приложения и сайта, а также о медленной загрузке оповещений.

В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел 28 июля. Согласно сообщениям пользователей, приложение долго загружалось, а сообщения приходили с задержкой. В тот же день технические проблемы зафиксировали в работе портала «Госуслуги». Согласно жалобам россиян, они не могли зайти в свой личный кабинет. Больше всего сообщений поступило из Москвы, Калужской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области и Санкт-Петербурга.