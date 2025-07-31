В Роскосмосе раскрыли подробности встречи Баканова с главой NASA

В Роскосмосе раскрыли подробности встречи главы госкорпорации Дмитрия Баканова с министром транспорта США и исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Об этом представители Роскосмоса написали в своем Telegram-канале.

Как рассказали в госкорпорации, Баканов и Даффи обсудили перспективы сотрудничества между Россией и США в вопросах освоения Луны, а также ситуацию с эксплуатацией МКС. При этом, данная встреча стала первой очной беседой руководителей Роскосмоса и NASA с 2018 года.

«Дмитрий Баканов и министр транспорта США — глава NASA Шон Даффи провели переговоры. Это первая очная встреча руководителей космических агентств с 2018 года. Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам», — сообщили в госкорпорации.

Глава «Роскосмоса» и и.о. главы НАСА встретились в США

Ранее Баканов и Даффи провели встречу в США.