Размер этих выбросов достигал около миллиона километров

Редкое астрономическое явление зафиксировали ученые: на Солнце произошел двойной выброс гигантских протуберанцев. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Специалисты зафиксировали два огромных протуберанца, выброшенных в космическое пространство с северо-восточного края Солнца. Размер этих выбросов достигал около миллиона километров.

— Особенно впечатляющим был первый выброс, во время которого плазменный жгут под действием магнитных сил скрутился в фигуру, напоминавшую цифру восемь, — отметили ученые в сообщении.

Протуберанцы представляют собой плотные конденсации вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца благодаря магнитному полю. Выбросы протуберанцев, особенно такие крупные и двойные, являются относительно редким явлением.

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Как отмечают в лаборатории, из-за расположения источника выбросов на краю Солнца, плазма практически не имеет шансов достичь Земли и повлиять на ее магнитосферу. Таким образом, геомагнитные бури, вызванные данным событием, маловероятны.