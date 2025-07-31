МВД России призвало пользователей iPhone срочно обновить операционную систему iOS из-за уязвимости. Соответствующий пост появился в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

Отмечается, что уязвимость обнаружили в Safari/Chrome, она позволяет хакерам обойти защитные механизмы телефона.

«Apple выпустила экстренный патч iOS 18.6, который устраняет ее», — говорится в тексте.

Все iPhone призвали срочно обновить

В связи с этим МВД РФ призвало пользователей iPhone срочно обновить iOS. По данным ведомства, под угрозой находятся все модели телефонов с XS и новее.