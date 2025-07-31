Samsung приготовилась выпустить уникальный смартфон

Корпорация Samsung первой на рынке выпустит смартфон с 2-нанометровым процессором. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

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Журналисты медиа сослались на отчет аналитика IDC Брайана Ма, который выяснил, что корейская фирма близка к разработке процессора Exynos 2600. Этот чип окажется первым в индустрии, созданным по 2-нанометровому техпроцессу. Для сравнения, актуальные iPhone имеют менее продвинутые 3-нанометрвые процессоры.

Ма уточнил, что Exynos 2600 был разработан дочерней компанией IT-гиганта Samsung Foundry. Он получит 10-ядерный основной процессор и графический ускоритель Eclipse 960. О последнем известно, что он окажется на 10 процентов мощнее ускорителя Adreno 830 в топовом чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Samsung подготовит новый процессор для своих смартфонов к началу 2026 года.

Авторы SamMobile отметили, что Apple, судя по всему, пока не собирается перейти на 2-нанометрвые чипы. Поэтому в этом плане Samsung будет опережать конкурента. Также они напомнили, что недавно корейский гигант заключил контракт на производство 2-нанометровых процессоров с Tesla, который оценивают в 16,5 миллиарда долларов. «Прямо сейчас 2025–2026 годы выглядят для Samsung весьма благоприятными», — подытожили авторы.

Ранее аналитики Canalys рассказали, что Apple осталась лидером на рынке смартфонов в США, но ее продажи упали. На втором месте оказалась Samsung, которая нарастила поставки на 38 процентов.