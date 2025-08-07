Что нужно знать о деменции: одной из самых распространенных болезней в мире

Деменция — группа заболеваний, затрагивающих человеческую память, мышление, способность рассуждать и многие другие функции мозга. Более 57 млн человек по всему миру страдают той или иной формой деменции. Портал livescience.com вкратце рассказал, что нужно знать об этом заболевании.

© Unsplash

Типы деменции

Деменция — прогрессирующее заболевание, и его симптомы со временем становятся только хуже. Ее можно отнести к категории основных болезней, если деменция является главной причиной симптомов, или вторичных, если деменция возникла по вине другой болезни.

Распространенные типы деменции включают в себя болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию, деменцию с тельцами Леви, лобно-височную деменцию и смешанную.

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная разновидность деменции, на которую приходится от 60 до 80% случаев. При болезни Альцгеймера нейроны в организме человека не могут нормально обмениваться информацией между собой из-за повреждений, которые отчасти вызваны накоплением двух протеинов в мозге — тау и бета-амилоидов. Одно из первых, что затрагивает болезнь Альцгеймера — память пациентов. Постепенно они также начинают испытывать трудности с повседневными задачами, будь то приготовление пищи или вождение.

Сосудистая деменция — вторая по распространенности. Она возникает в результате нарушения кровотока в мозге, например, по причине инсульта. Обычно аномалии от сосудистой деменции можно увидеть на МРТ. Первые симптомы, как правило, связаны с нарушением логики, замедленным мышлением и потерей концентрации.

Деменция с тельцами Леви вызывается аномальными скоплениями протеина под названием альфа-синуклеин, который формируется в комки — собственно, их и называют тельцами. Протеин воздействует на химикаты, выполняющие коммуникационные функции в мозге. В список симптомов этой деменции входят проблемы с мышлением, передвижением, сном и равновесием, а также резкие скачки настроения и запор. Болезнь Паркинсона — один из видов деменции с тельцами Леви.

Лобно-височная деменция — чаще всего результат травм в лобной и височной долях мозга, находящихся за лбом и рядом с ушами соответственно. Достаточно редкий вид деменции, который может произойти и в сравнительно молодом организме: 60: диагностированных пациентов принадлежат к возрастной группе 45-64 лет. Симптомы — перемены настроения, трудности с движением, языком и эмоциями.

Наконец, смешанная деменция наблюдается, если человек страдает несколькими типами деменции одновременно. Как правило, врачи ставят этот диагноз лишь после смерти пациента; при жизни, в большинстве случаев, диагностируется лишь один тип деменции, тогда как второй остается незамеченным. Чаще под угрозой смешанной деменции находятся люди старше 80 лет.

Из-за чего развивается деменция

Обычно деменция — результат некорректной работы мозга. В некоторых случаях, лишние и аномальные протеины откладываются в мозге, как при болезни Альцгеймера или деменции с тельцами Леви. Протеины затрудняют работу нейронов. А в других случаях деменция происходит из-за разрушения связей между нейронами — к ним относятся лобно-височная деменция. Деградация связей, в свою очередь, мешает отправке и получению мозговых сигналов. Наконец, сосудистую деменцию вызывают повреждения сосудов в мозге.

Деменция — генетическое заболевание?

Нет, но генетика может сыграть определенную роль. Так, ученые различают минимум 80 фрагментов ДНК, связанных с болезнью Альцгеймера, и один ген, APOE, критически влияет на развитие болезни после 65 лет. Он отвечает за перенос холестерина в крови. Гены также могут играть роль в развитии лобно-височной деменции: как минимум треть случаев этого заболевания связана с унаследованными генными мутациями.

Почему люди умирают из-за деменции

Деменция — одна из самых распространенных причин смерти людей по всей планете. Прогноз по сроку жизни пациента после диагноза варьируется, поскольку каждый случай уникален. Кто-то может продержаться 20 лет, тогда как другие увядают гораздо быстрее.

По мере ухудшения симптомов может возникнуть ряд смертельных осложнений. Например, больному деменцией может быть сложно принимать пищу из-за проблем с жеванием и проглатыванием. Нарушения питания и гидрации, в свою очередь, потенциально приводят к другим болезням, включая пневмонию.

Пациенты с деменцией также могут иметь склонность к инфекциям мочеиспускательного тракта из-за плохой личной гигиены, обезвоженности и проблем с контролем мочевого пузыря. Причем эти инфекции могут стать достаточно запущенными, чтобы убить человека. Не говоря уже о простых падениях с лестниц или порогов.

Последний фактор — память. Человек с деменцией может просто забыть, что ему нужно принять важные лекарства или пройти какие-либо другие процедуры, необходимые для лечения. А это повышает риск возникновения серьезных осложнений, от сердечных приступов до отказа почек, пролежней и сепсиса.