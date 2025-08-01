Ученые узнали, как были набиты татуировки древней ледяной мумии из Сибири

На ледяной мумии возрастом более 2000 лет обнаружены замысловатые татуировки с изображением тигров, птиц и фантастических животных. Мумифицированная женщина принадлежала к пазырыкской культуре Сибири, входившей в скифский мир.

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Изучать распространенность татуировок в доисторическую эпоху сложно, поскольку у немногих сохранившихся с тех времен тел осталась кожа. Хотя есть несколько примечательных исключений, включая Эци («Ледяного человека»), жившего около 3300 года до н. э. и сохранившегося во льду.

Объектом нового исследования, результаты которого напечатаны в журнале Antiquity, стало тело представительницы полукочевой скотоводческой общины с Алтая, умершей в возрасте около 50 лет в III или IV веке до н. э. В глубокой погребальной камере в вечной мерзлоте ей «повезло» превратиться в «ледяную мумию».

Однако татуировки на ее коже не видны — та, хоть и сохранилась, но стала темной и иссушенной. Во всяком случае, невооруженным глазом, говорит археолог Джино Каспари из Института геоантропологии Макса Планка. Поэтому он и его коллеги использовали высокоточную инфракрасную фотографию, чтобы проявить необычайное множество скрытых изображений.

«Мы видим травоядных, на которых охотятся тигры и леопарды, а в одном случае — грифон, а на руках изображены птицы, — рассказывает Каспари. — Благодаря своему возрасту и яркому художественному стилю пазырыкские татуировки поистине уникальны».

Одна из птиц напоминает петуха, добавляет участник исследования Аарон Детер-Вольф из Управления археологии Теннеси. Впрочем, по его словам, на телах пазырыкцев встречаются как реалистичные, так и фантастические животные — поэтому возможно, что художник не стремился изобразить реальное существо.

© Daniel Riday

Исследователи выяснили также, как были сделаны татуировки.

«Наш анализ показывает, что их наносили методом прямой наколки, а не вырезали или "вшивали" на коже», — объясняет Детер-Вольф.

Кросс-культурные данные указывают, что это делалось методом, известным сегодня как «хендпоук»: иглу окунали в чернила, а затем прокалывали кожу, создавая изображение точка за точкой; при этом применялись пигменты из древесного угля, сажи или золы.

Наколки на правом предплечье женщины выполнены более технично и детализировано, чем на левом, что может означать, что их набивали разные люди с разным уровнем мастерства, отмечает Каспари.