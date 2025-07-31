Археологи обнаружили древнеегипетскую «дверь в загробную жизнь»

Археологи обнаружили в некрополе Саккара в Египте «дверь в загробную жизнь» возрастом 4400 лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

Открытие было сделано группой ученых во главе с доктором Захи Хавассом. Первоначальной целью археологов было исследование гробницы, которая могла принадлежать ранее неизвестному принцу Усерефре, сыну короля Усеркафа.

Обнаруженная дверь вырезана из розового гранита и отличается размерами — 4,5 метра в высоту и 1,15 метра в ширину. Это делает ее самой крупной из древних дверей в Египте. Кроме того, дверь украшена иероглифами с невероятной детализацией — древний текст отражает многочисленные титулы принца Усерефре, в том числе и ранее неизвестные для ученых. К таким относятся титулы «наследный принц, губернатор областей Буто и Нехбет, королевский писец, министр, судья и жрец-певчий».

Открыть дверь пока не удалось. Как считают археологи, она могла быть символическим порталом, отправляющим души умерших в загробный мир.

«Члены семьи и жрецы приходили к гробнице, где находилась ложная дверь, и произносили имя умершего, перечисляли его достижения и оставляли подношения. <...> Ка умершего (жизненная сила — прим. ред.) затем магическим образом перемещался между погребальной камерой и загробным миром. Он приходил и забирал еду, питье и подношения из гробницы, чтобы поддержать его в загробной жизни», — рассказала доктор из Кембриджского университета Мелани Питкин.

Археологи обнаружили, чего стоило людям 11 000 лет назад «скинуться» на большой пир

Помимо двери, в гробнице были найдены 13 богато украшенных стульев из розового гранита с высокими спинками. Факт использования розового гранита особенно привлекает ученых — этот материал был редким в Древнем Египте, поэтому его наличие в гробнице может говорить о высоком статусе принца Усерефре.