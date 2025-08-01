Астрономы заглянули в возможное будущее Солнца

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало уникальные снимки далёкой туманности NGC 6072, сделанные телескопом Джеймса Уэбба. Эти кадры с высоким разрешением позволяют не только рассмотреть удивительную структуру умирающей звезды, но и заглянуть в возможное будущее нашего Солнца.

© NASA, ESA, CSA, STScI

Снимки были получены в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью камеры NIRCam. На них видно, как туманность формируется из нескольких вытянутых газовых потоков, которые создают сложную многополярную структуру. Такие потоки могут быть связаны с наличием второй звезды-компаньона - судя по данным, она активно взаимодействует с умирающей звездой, которая сбрасывает свои внешние оболочки.

Центральная часть объекта светится голубым - это горячее ядро звезды. Вокруг него видны тёмно-оранжевые области, состоящие из газа и пыли, а также загадочные карманы тёмно-синего цвета. По мнению астрономов, такая структура может быть связана с формированием плотных молекул, защищённых от горячего излучения центральной звезды.

Учёные подчёркивают: внутренние потоки, формирующие туманность, могли появиться тысячи лет назад - ещё на ранних стадиях умирания главной звезды. Подобные процессы в будущем, вероятно, ждут и наше Солнце. Правда, в отличие от NGC 6072, у него нет близкого компаньона, но само "сброс оболочки" - вполне предсказуемый этап эволюции звезды вроде Солнца.

NGC 6072 находится в созвездии Скорпиона, примерно в 3060 световых годах от Земли. Её звезда по массе и типу напоминает Солнце - и уже подошла к финальной стадии своего существования. Если моделирование верно, наша звезда однажды станет таким же туманным и красивым космическим объектом.