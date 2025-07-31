ИИ помог найти скрытые ходы под поверхностью Луны

Международная команда учёных задействовала методы машинного обучения для поиска на Луне потенциальных проходов в подземные структуры - отверстий, ведущих в лавовые трубки и пещеры. О результатах работы рассказывает журнал Icarus, а кратко её освещает портал Phys.org.

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Ранее специалистами было зафиксировано 16 подобных объектов, которые вошли в Атлас лунных ям. В новом проекте исследователи применили технологии ИИ, обучив нейросети распознавать характерные признаки подобных формаций на спутниковых снимках.

Для этого использовались методы глубокого обучения. Компьютерная модель анализировала изображения, полученные орбитальными аппаратами, и на их основе определяла возможные входы, ранее остававшиеся вне поля зрения. Интересно, что та же методика может быть полезной для изучения поверхности Марса.

В качестве учебного примера использовалась хорошо изученная пещера в Море Спокойствия. Её радиус составляет около 100 метров, а глубина - 105. Сфокусировавшись на этом эталоне, алгоритм обнаружил два новых объекта, которые ранее не были зарегистрированы.

Исследователи планируют расширять этот подход. По их словам, возможности для дальнейших открытий огромны - на сегодняшний день обработано менее 2% лунных равнин, тогда как число известных "входов" уже выросло до 18.