Мегамолнию длиной от Венеции до Парижа признали рекордной
Мегамолнию, длина которой составила 829 километров или 515 миль, стала рекордной по размеру вспышки. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
По словам ученых, молния имела погрешность плюс-минус восемь километров. Отмечается, что новый рекорд на 61 километр превышает предыдущий показатель, установленный 29 апреля 2020 года. Тогда, добавили в ВМО, протяженность молнии составила 768 километров плюс-минус восемь километров над южными штатами США.
В Всемирной метеорологической организации рассказали, что рекорд установили с помощью спутниковых снимков.
Специалисты сравнили ее с прямым расстоянием между Венецией и Парижем, а в рамках географии России можно сопоставить с расстоянием от Москвы до Саратова.
Возникновение огромной вспышки ученые объясняют тем, что она образовалась в одной из зон мезомасштабных конвективных систем.