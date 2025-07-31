США и Индия запустили суперспутник, который будет предупреждать о грядущих природных катастрофах. Как сообщает NASA Space Flight, проект позволит фиксировать мельчайшие изменения на поверхности Земли с точностью до сантиметра — например, движение ледников или оползни.

Проект реализуется в партнерстве между американским агентством NASA и Индийской организацией космических исследований (ISRO). Миссия получила название NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, или NISAR, и стала крупнейшей совместной программой для США и Индии — ее стоимость составила около 1,2 млрд долларов.

Спутник запустили с индийской ракеты на одном из островов в Бенгальском заливе и вывели на орбиту на высоте 747 км. Каждые 12 дней он будет повторно сканировать одни и те же участки поверхности Земли, чтобы фиксировать изменения, вызванные землетрясениями, эрозией почвы или таянием ледников.

На борту NISAR установлены два мощных радиолокационных модуля — один разработан в США, другой в Индии. Они посылают микроволновый сигнал и измеряют, как изменяется отраженное излучение. Аппарат полностью войдет в эксплуатацию к концу октября. Сейчас инженеры проводят необходимые технические операции, вроде разворачивания измерительных приборов.