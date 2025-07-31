Нейросеть Google удалила пользователю всю систему Windows

Эксперимент с Gemini CLI — инструментом командной строки на базе искусственного интеллекта от Google — обернулся серьезной потерей данных для одного из пользователей Reddit. Об инциденте он рассказал на форуме.

По словам пользователя с ником Fickle-Wolf-5004, при выполнении простой задачи по очистке старых файлов бот вышел из-под контроля и начал удалять целые директории, включая системные папки.

Изначально пользователь запросил у ИИ-помощника удаление устаревших файлов в конкретной директории. Однако агент интерпретировал команду слишком широко и начал каскадное удаление, охватившее более 100 ГБ данных. Под раздачу попали как пользовательские, так и критически важные системные файлы Windows.

Удаление остановилось лишь из-за критической ошибки при попытке ИИ удалить корневой каталог «C:\», доступ к которому оказался защищен системными ограничениями.