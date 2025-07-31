Найдена затерянная крепость последнего восстания майя - "Земля белого ягуара"

После многих лет безрезультатных экспедиций мексиканские исследователи объявили об обнаружении загадочного укреплённого поселения цивилизации майя. Именно в этом месте воины укрывались во время последнего крупного восстания против европейской колонизации.

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Как сообщает Live Science, находка была сделана в биосферном заповеднике Монтес-Асулес, расположенном на охраняемой территории в штате Чьяпас. Именно туда археологи направились в надежде подтвердить сведения, сохранившиеся в старинных хрониках.

По этим источникам "Землёй белого ягуара" называли укрытие, где повстанцы из народа лакандон-чоль продолжали сопротивление колонизаторам свыше ста лет. Восстание, начавшееся в XVI веке, окончательно было подавлено лишь в XVII.

Центр сопротивления носил имя Сак-Бахлан, что в переводе с майя означает то же самое - "Земля белого ягуара". Этот город стал последним оплотом непокорного народа, долгое время остававшегося вне досягаемости европейцев.

Точная локация оставалась неизвестной, несмотря на упоминания в документах. По свидетельствам испанских монахов, в 1586 году была захвачена первая столица лакандонов - Лакан-Тун. Однако уцелевшие бойцы ушли глубже в леса, где основали новое укрепление.

Спустя более века, в 1695 году, на него случайно наткнулся монах Педро де ла Консепсьон. Вскоре после этого отряд испанских солдат прибыл в город, захватил его и переименовал в Нуэстра-Сеньора-де-Долорес. Тем не менее это поселение не представляло интереса для колонизаторов и было заброшено к 1721 году. Восстановить его больше никто не пытался - джунгли быстро скрыли остатки застроек.

Несмотря на многочисленные упоминания в документах, точное расположение объекта долгое время оставалось загадкой. Лишь недавно специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), применив данные лазерного сканирования и старые карты, сумели определить, что остатки легендарного города находятся у слияния рек Хатате и Икскан - недалеко от границы с Гватемалой. Полевые исследования подтвердили сделанные выводы.