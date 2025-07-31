Археологи открыли тайную «Землю белого ягуара»

Археологи считают, что они обнаружили остатки древнего города майя, где коренные жители сопротивлялись испанцам более века. Город Сак-Бахлан, или «Земля Белого Ягуара», был домом для племени майя, сопротивлявшихся испанскому завоеванию, сообщает Национальный институт антропологии и истории в Мехико.

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После захвата их столицы Лакан-Тун в 1586 году представители племени майя лакандон чоль переместились глубже в джунгли, где и основали Сак-Бахлан. Они оставались там почти 110 лет, пока исследовательская партия под руководством монаха Педро де ла Консепсьон не обнаружила поселение в 1695 году. Вскоре испанские силы покорили город и переименовали его в Нуэстра Сеньора де Долорес. К 1721 году место было заброшено.

Недавно, используя исторические записи и геоинформационные системы, археологи обнаружили наиболее вероятное местоположение Сак-Бахлана. Он опирался на рассказы испанского монаха Диего де Ривас, который написал в 1695 году, что город находился на равнине возле изгиба реки Лакантун. Документы Риваса также содержат отметки, что между городом и рекой Лакантун четыре дня пешком и два дня на лодке.

Руководитель исследования Хосуэ Лосада Толедо учитывал сложность местности и возможный груз, который носили участники экспедиций, чтобы приблизительно оценить расстояния, которые покрывались во время этих путешествий.

«Объединяя все эти переменные, я смог определить приблизительный район местонахождения Сак-Бахлана», — говорит Лосада Толедо.

Археологи нашли место у рек Хатате и Икскан, недалеко от границы между Мексикой и Гватемалой. Они уже провели две полевые экспедиции, в ходе которых занимались картографированием и раскопками этого места, и исследовательские работы будут продолжаться. Исследование будет подробно описано в следующем номере журнала Chicomoztoc.