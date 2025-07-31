Протестирован первый SSD от Huawei

В одном из выпусков на YouTube-канале proSSD выяснили, что представляет собой новый SSD Huawei eKitStor Xtreme 200E 1 ТБ.

© Ferra.ru

Тесты сразу же показали, что eKitStor Xtreme 200E - это SSD на QLC-чипах памяти. Об этом говорит очень сильное снижение скорости до 100 Мб/с после заполнения SLC-кэша.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

© proSSD

Вывод

Huawei eKitStor Xtreme 200E 1TB - это хоть и безбуферный контроллер, но без дополнительного радиатора его лучше не ставить. Что касается скоростей, то они в принципе близки к заявленным, хоть и скорость чтения чуть недотягивает.

В качестве системного этот SSD от Huawei брать точно не стоит. Но он подойдёт как второй, дополнительный под игры, различные файлы и т. п.