Изучена самая мощная космическая вспышка со времён Большого взрыва

Астрономы продолжают исследовать самую мощную гамма-вспышку за всю историю наблюдений — GRB 22 1009A, прозванную BOAT (Brightest Of All Time — «самая яркая за всё время»).

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Эта вспышка произошла около 2,4 миллиона световых лет от нас, когда массивная звезда взорвалась и, вероятно, превратилась в чёрную дыру. Всплеск гамма-лучей длился всего несколько секунд, но за это время выделилось столько энергии, сколько Солнце излучает за всё своё существование.

Подобные гамма-всплески (GRB) — редкие и очень мощные явления, происходящие за пределами нашей галактики. Они бывают двух видов: короткие (до 2 секунд) и длинные. Первые возникают при столкновении нейтронных звёзд, вторые — при гибели очень больших звёзд.

BOAT позволил учёным лучше понять, как устроены эти взрывы. По данным с телескопа LST-1 на Канарских островах, выброшенная струя плазмы имеет сложную многослойную структуру: внутри — быстрый узкий поток, снаружи — более медленная оболочка. Это опровергает прежние представления, что струи более «плоские» по структуре.

Сейчас в разработке ещё три телескопа LST в Европе и Чили, что позволит быстрее отслеживать и изучать подобные явления с обеих сторон планеты.