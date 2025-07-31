Ученые проверили, помогает ли вентилятор в жару

Новый исследование показывает, что вентиляторы, хоть и слегка увеличивают комфорт в условиях жары, не столь эффективны в борьбе с внутренним перегревом организма. Исследователи из Университета Сиднея изучили влияние электрических вентиляторов на состояние пожилых людей.

© Телеканал «Наука»

В ходе рандомизированного перекрестного исследования, в котором участвовали 58 человек старше 60 лет, было установлено, что использование вентиляторов при высокой влажности немного снижает температуру тела, однако в условиях экстремальной жары и сухости их применение может нанести вред, повышая нагрузку на сердце.

В условиях с температурой 38 °C и влажностью 60%, вентилятор снизил температуру тела всего на 0.1 °C. Если при этом увлажнить кожу из пульверизатора, это не изменит температуру, но улучшит общий субъективный комфорт.

В условиях высокой температуры (45 °C) и низкой влажности (15%) вентилятор, напротив, увеличивал температуру тела.

Исследование показывает необходимость поиска дополнительных мер защиты, особенно для пожилых людей в условиях экстремальной жары. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.