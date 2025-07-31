iQOO представит смартфон с рекордным аккумулятором

Китайская компания iQOO представит 7 августа свой новый смартфон Z10 Turbo+.

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В социальных сетях бренд из Поднебесной разместил тизеры с изображением новой модели.

Устройство будет поставляться с рекордным для флагманского сегмента аккумулятором на 8000 мАч. Заявляется, что он будет выдерживать низкие температуры вплоть до -20°C без ущерба производительности.

Девайс построен на платформе Dimensity 9400+ с игровым чипсетом Q2.

Прочие технические характеристики и цены будут озвучены позже.

О запуске новинки в других регионах пока не сообщается.

В России десятая серия iQOO представлена двумя моделями - iQOO Z10 и iQOO Neo10.