iQOO представит смартфон с рекордным аккумулятором

iQOO представит новый смартфон Z10 Turbo+ с рекордным аккумулятором
Китайская компания iQOO представит 7 августа свой новый смартфон Z10 Turbo+.
В социальных сетях бренд из Поднебесной разместил тизеры с изображением новой модели.
Устройство будет поставляться с рекордным для флагманского сегмента аккумулятором на 8000 мАч. Заявляется, что он будет выдерживать низкие температуры вплоть до -20°C без ущерба производительности.
Девайс построен на платформе Dimensity 9400+ с игровым чипсетом Q2.
Прочие технические характеристики и цены будут озвучены позже.
О запуске новинки в других регионах пока не сообщается.
В России десятая серия iQOO представлена двумя моделями - iQOO Z10 и iQOO Neo10.