Названы лучшие смартфоны, представленные в июле

Портал Mobile-Review опубликовал подборку из пяти главных смартфонов, представленных в июле 2025 года.

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Открывает список складной Samsung Galaxy Z Fold7 стоимостью от 150 тыс. руб. Смартфон получил корпус легкий корпус (215 г.) толщиной 4,2 или 8,9 мм в открытом и сложенном состоянии соответственно, два экрана — внутренний гибкий на 8 дюймов и внешний диагональю 6,5 дюйма, флагманский чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, батарею на 4400 мАч и тройную камеру на 200, 12, 10 Мп.

Следом идет HUAWEI Pura 80 Ultra, стоимость которого на глобальном рынке составляет €1500 (около 142 тыс. руб.). Эта модель выделяется уникальной системой двойного телеобъектива на 50 и 12,5 Мп с 3,7- и 9,4-кратным оптическим приближением, основной камерой с дюймовым сенсором с разрешением 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 40 Мп. Среди прочего имеется защита от воды и пыли IP68/IP69 и аккумулятор на 5170 мАч.

Третье место закрепилось за «раскладушкой» Samsung Galaxy Z Flip7, оцененный в России в 100 тыс. руб. Смартфон получил внешний дисплей на 4,1 дюйма, гибкий основной на 6,9 дюйма, фирменный чип Exynos 2500, двойную камеру с разрешением 50 и 12 Мп, а также батарею емкостью 4300 мАч.

В пятерку также вошли Nothing Phone (3) и Oppo Reno 14 F 5G.